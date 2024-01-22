Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти

Фото: сайт Кремля
Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.
Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.
Читайте также:
Лавров: Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам
Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.
«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», - уточнил Лавров.
Читайте также:
Лавров: Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам
Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН
Элина Позднякова