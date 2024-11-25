Китай испугался сближения России и КНДР

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)
Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей. По данным The Guardian, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», – сказал он.
По его словам, укрепление отношений взаимоотношений между Москвой и Пхеньяном может побудить Северную Корею усилить провокации, противоречащие интересам Китая. Это также может стать поводом для укрепления отношений США с Южной Кореей и Японией, что, в свою очередь, может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.
Ранее Кэмпбелл заявил, что расширение отношений между Россией и Китаем может повлиять на всю мировую политику.
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Александр Климов