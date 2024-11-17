Китай указал США на четыре красных линии

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом указал на четыре красных линии в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которые запрещено пересекать: тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие. Об этом сообщает МИД КНР. По словам китайского лидера, эти вопросы являются основными ограничителями и гарантиями безопасности.
«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США», — подчеркнул он.Си Цзиньпин признал, что противоречий между Китаем и США не удастся избежать, однако ни одна из стран не должна мешать интересам друг друга и развязывать конфликт.
Председатель КНР также указал, что Штатам следует отказаться от неуместного расширения концепции национальной безопасности, чтобы сдерживать под этим предлогом другие страны.
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