В Китае заявили о готовности к работе с новой администрацией США

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с нынешним президентом США Джо Байденом заявил, что готов работать с новой администрацией президента Дональда Трампа, победившего на выборах. Его слова цитирует РИА Новости.
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с новой администрацией США. Он подчеркнул, что Пекин стремится поддерживать контакты с Вашингтоном, а также хочет «двигаться вперед» в направлении перехода китайско-американских отношений в интересах двух стран.
11 ноября Трамп в конечном итоге победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем значительном штате на выборах в этом году.
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