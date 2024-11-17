В Китае призвали к мирным переговорам по Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме в кулуарах саммита АТЭС, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам. Его слова передает агентство Xinhua.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо приложить усилия для смягчения украинского кризиса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами.
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«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами.
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Александр Климов