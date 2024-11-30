В США предложили частичное снятие санкций с России

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Кандидат на пост спецпосланника США по Украине и России при Дональде Трампе Кит Келлог ранее предлагал заморозить украинскую линию фронта, ввести демилитаризованную зону и частично отменить санкции против России в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает CNN.
Телеканал рассказывает о плане Келлогга, подготовленном в апреле для American Fircst Policy Institute. В рамках плана он предложил ограниченную отмену санкций против России в соответствии с соглашением о прекращении огня. В то же время полный пересмотр ограничений станет возможен только после подписания соответствующего мирного соглашения с Украиной.
Келлог также предлагает ввести специальный налог на экспорт энергоносителей из России. Полученные средства могут быть использованы Украиной. При этом Киев будет вынужден отказаться от вооруженного возвращения территории, но сохранит право добиваться их дипломатическими средствами.
Ранее Келлогг заявил, что необходимо добиться «мира через силу» в украинском конфликте. Именно так он описал свою будущую работу, имея в виду концепцию бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
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Келлог также предлагает ввести специальный налог на экспорт энергоносителей из России. Полученные средства могут быть использованы Украиной. При этом Киев будет вынужден отказаться от вооруженного возвращения территории, но сохранит право добиваться их дипломатическими средствами.
Ранее Келлогг заявил, что необходимо добиться «мира через силу» в украинском конфликте. Именно так он описал свою будущую работу, имея в виду концепцию бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
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Александр Климов