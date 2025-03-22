Китай может отправить миротворцев на Украину – обсуждение с Евросоюзом уже ведётся

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Появилась информация, что власти Китая предположительно обсуждают со странами Евросоюза отправку миротворцев на Украину. Об этом пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на европейских дипломатов.
Источники отметили, что китайские дипломаты в Брюсселе узнавали, возможен ли такой шаг и станет ли он желательным для Европы.
Также издание Die Welt в преддверии парижского саммита «коалиции желающих» по отправке войск на Украину также сообщило о якобы возможной отправке китайских миротворцев. По прогнозам евродипломатов, такое решение Пекина может оказать влияние на согласие Москвы на размещение иностранных войск на территории Украины. Вместе с тем, в Евросоюзе вопрос оценили как «деликатный».
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Также издание Die Welt в преддверии парижского саммита «коалиции желающих» по отправке войск на Украину также сообщило о якобы возможной отправке китайских миротворцев. По прогнозам евродипломатов, такое решение Пекина может оказать влияние на согласие Москвы на размещение иностранных войск на территории Украины. Вместе с тем, в Евросоюзе вопрос оценили как «деликатный».
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Анастасия Чинкова