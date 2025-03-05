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Офис Владимира Зеленского разрабатывает «план раздора», чтобы попытаться вбить клин между США, Россией и Китаем. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем», — сказал Рогов.
По его словам, Зеленский с командой напоминают загнанную в угол «стаю нацистских крыс», которые хотят напоследок «искусать всех», кто находится рядом.
Также Рогов добавил, что украинское руководство начало искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность к выполнению желаний Пекина.
При этом он отметил, что разрабатывает этот план глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако Рогов назвал подобную тактику жалкой попыткой плести интриги, подчеркнув, что Пекин никогда не действовал против России.
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