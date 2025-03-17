SCMP: Китай готов пересмотреть отношение к Арктике из-за сближения России и США

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Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, включая заявленное стремление стать «великой полярной державой» к 2030 году. Такое развитие событий вполне возможно на фоне всё возрастающего внимания со стороны подлинно северных стран и вероятного заключения соглашения о сотрудничестве в регионе между Россией и США.
Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомлённые источники в политических, дипломатических и экономических кругах. Декларируемое КНР намерение стать «приарктической державой» всегда вызывало подозрения и даже недовольство стран, действительно расположенных в северных широтах и давнего геополитического соперника Поднебесной в лице США.
Осведомлённый источник газеты сообщает, что интерес Пекина к продолжению продвижения своих интересов, по-видимому, снизился, что стало реакцией Китай получил штрафна потепление отношений между Россией и США и возможное сближение этих государств. По его словам, сейчас китайцы уже перестали использовать термин «приарктическое государство». Далее будет наблюдаться снижение интереса Китая к Арктике на фоне изменения геополитической ситуации, заключают авторы материала.
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Осведомлённый источник газеты сообщает, что интерес Пекина к продолжению продвижения своих интересов, по-видимому, снизился, что стало реакцией Китай получил штрафна потепление отношений между Россией и США и возможное сближение этих государств. По его словам, сейчас китайцы уже перестали использовать термин «приарктическое государство». Далее будет наблюдаться снижение интереса Китая к Арктике на фоне изменения геополитической ситуации, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов