Захарова заявила, что на Западе невозможно не видеть правду об СВО
Захарова: На Западе невозможно замалчивать и не видеть правду об СВО
Правду о событиях в зоне СВО на Западе становится всё труднее игнорировать и тем более замалчивать, несмотря на попытки части западных СМИ это делать.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT.Док: «Время наших героев». По её словам, с отснятыми документальными кадрами невозможно спорить — объектив «без фильтров» фиксирует происходящее без постановки, сценария, актёров и спецэффектов.
«Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — добавила дипломат.
Захарова также выразила уверенность, что спустя десятилетия эти материалы сохранятся как свидетельство того, через какие испытания проходит нынешнее поколение. В завершение она поблагодарила организаторов и участников фестиваля за большой труд.
IV Международный фестиваль документального кино RT.Док: «Время наших героев» проходит 21–23 февраля в Национальном центре Россия. В зрительскую программу включили 38 работ российских и зарубежных авторов — фильмы военкоров RT, Первого канала, России 1, НТВ, телеканала 360, РИА Новости и независимых документалистов.