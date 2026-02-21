Захарова заявила, что на Западе невозможно не видеть правду об СВО

21 февраля 2026, 20:59

Захарова: На Западе невозможно замалчивать и не видеть правду об СВО

Фото: istockphoto/Mordolff

Правду о событиях в зоне СВО на Западе становится всё труднее игнорировать и тем более замалчивать, несмотря на попытки части западных СМИ это делать.





Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT.Док: «Время наших героев». По её словам, с отснятыми документальными кадрами невозможно спорить — объектив «без фильтров» фиксирует происходящее без постановки, сценария, актёров и спецэффектов.





«Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — добавила дипломат.