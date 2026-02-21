Спецпосланник Трампа поддержал востановление прав России участвовать в Паралимпиаде
Спецпосланник Замполли поддержал восстановление РФ в Паралимпиаде
Спецпосланник президента США по глобальным партнёрствам Паоло Замполли высказался в поддержку полного восстановления Паралимпийского комитета России и выступления российских спортсменов на Паралимпиаде под национальными символами — с флагом и гимном.
Как пишет The New York Times, его позиция заметно отличается от реакции в Европе. Во многих европейских государствах решение о допуске российской команды вызвало недовольство.
«Я считаю, что спорт — для всех», — сказал Замполли журналистам.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью вернул ПКР членские права. Это означает, что россияне смогут участвовать в Играх как национальная команда. Паралимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 15 марта.