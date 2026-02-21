Спецпосланник Трампа поддержал востановление прав России участвовать в Паралимпиаде

21 февраля 2026, 22:30

Спецпосланник Замполли поддержал восстановление РФ в Паралимпиаде

Фото: istockphoto/rarrarorro

Спецпосланник президента США по глобальным партнёрствам Паоло Замполли высказался в поддержку полного восстановления Паралимпийского комитета России и выступления российских спортсменов на Паралимпиаде под национальными символами — с флагом и гимном.





Как пишет The New York Times, его позиция заметно отличается от реакции в Европе. Во многих европейских государствах решение о допуске российской команды вызвало недовольство.





«Я считаю, что спорт — для всех», — сказал Замполли журналистам.