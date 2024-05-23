Китай начал военные учения возле берегов Тайваня

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НОАК проводит военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает Минобороны КНР.
Мероприятия начались 23 мая. Они проходят к северу, югу и востоку от Тайваня, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Уцю, Мацзу, и Дунъинь. В учениях задействованы военно-морские, сухопутные, военно-воздушные и ракетные силы. Цель — проверка боевой готовности, нанесение точных ударов по ключевым целям, совместное выполнение операций.
Ранее сообщалось, что Китай ввёл санкции против 12 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню и как ответные меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией. Санкции вступили в силу в среду, 22 мая.
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Дарья Осипова