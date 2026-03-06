Китай намерен разблокировать доступ судов в Ормузский пролив
Пекин ведет активные переговоры с Тегераном о гарантиях безопасного прохода китайских танкеров с энергоресурсами через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters.
Ситуация обострилась из‑за решения Ирана парализовать судоходство в стратегически важном месте. Через этот водный путь проходит около 20% всей мировой нефти, а также значительная доля сжиженного природного газа (СПГ).
Согласно информации агентства, для Китая вопрос имеет особую значимость, так как через Ормузский пролив страна получает около 45% импортируемой нефти. Это делает бесперебойность судоходства критически важной для стабильности китайской экономики, которая, как говорится в статье, является второй по величине в мире.
В ходе переговоров Пекин добивается от Тегерана конкретных гарантий безопасности для своих судов. Приоритетное значение имеют маршруты, по которым перевозят сырую нефть и катарский СПГ.
Читайте также: