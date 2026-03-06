Китай намерен разблокировать доступ судов в Ормузский пролив

06 марта 2026, 01:50

Reuters: Китай и Иран ведут переговоры о доступе судов в Ормузский пролив

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Пекин ведет активные переговоры с Тегераном о гарантиях безопасного прохода китайских танкеров с энергоресурсами через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters.