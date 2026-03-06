Фицо осудил Зеленского за прямые угрозы в адрес Орбана
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Владимира Зеленского, который недавно угрожал главе венгерского правительства Виктору Орбану. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
Напомним, что глава киевского режима заявил, что если Венгрия не разблокирует передачу кредита Украине в размере 90 млн евро, то ВСУ получат адрес проживания Орбана. За коллегу заступился словацкий премьер-министр.
«Неприемлемо, чтобы президент Украины Зеленский считал нас своими слугами, которые обязаны исполнять все его требования», — заявил Фицо.Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Власти обеих стран считают, что магистраль функционирует, а прекращение поставок энергоносителей является политически мотивированным решением киевского режима.