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«В очередной раз окрысились»: ​Лавров сделал заявление об агрессии лидеров Европы

Лавров: Европа вновь окрысилась на Россию, такая агрессия не раз вела к войне
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «ТАСС Дети» заявил о традиционной агрессивной роли Европы в развязывании мировых конфликтов. Теперь же Европа в который раз «окрысилась» на РФ.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, «окрысилась» в очередной раз на нашу страну», — признался министр иностранных дел России.
По его словам, исторические трагедии, включая наполеоновские войны, Первую и Вторую мировые войны, начинались с действий европейских государств. Лишь после ослабления Европы в 1945 году инициатива перешла к США, которые стали инициировать большинство глобальных конфликтов.

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«А до этого весь трагизм шел исключительно из Европы», — указал Лавров.
Он также акцентировал внимание на сотрудничестве европейских стран с нацистской Германией в прошлом. Даже официально нейтральные государства, включая Францию, участвовали в боевых действиях на стороне вермахта. Несмотря на существование движения сопротивления, власти Парижа, по словам министра, фактически смирились с оккупацией.

«А официальные французские войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии, в том числе принимали участие в целом в ряде карательных операций», — добавил он.
Эти факты не будут забыты Россией.

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Увеличенные до 104% пошлины США на товары КНР заработают с 9 апреля
Левитт: Увеличенные до 104% пошлины США на товары КНР заработают с 9 апреля
08 апреля 2025, 22:22

Фото: istockphoto/Rawf8

Увеличенные до 104% пошлины Вашингтона на китайские товары заработают уже с 9 апреля, заявила представитель американской администрации Каролин Левитт.
«Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра», — сказала она прессе.
Президент США Дональд Трамп подписал указ ввести «взаимные» пошлины на иностранную продукцию. Для Евросоюза они составят 20%, а в остальных случаях ставка будет определяться с учетом торгового дефицита США с тем или иным государством. Минимальная базовая ставка составит 10%.

Накануне Трамп заявил, что сделка с Китаем пройдет после устранения дефицита торгового баланса. Ранее стало известно, как на европейской экономике скажутся пошлины Трампа.

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Премьер-министра Индии ждут на 9 мая в Москве
Руденко: Премьер Индии Нарендра Моди может приехать в Москву на парад Победы
08 апреля 2025, 22:19

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

В Москве ожидают визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Об этом заявил прессе замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — сказал дипломат.

В пятницу, 4 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание лично поблагодарить Россию за победу.

«Да здравствует великая Красная Армия!» — говорил Фицо.

Исполняющий обязанности израильского посла в столице Александр Бен Цви отмечал, что Израиль будет представлен на параде Победы. В 2025 году исполняется 80 лет Победе над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Концом боевых действий стала безоговорочная капитуляция нацистов.

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В Госдуме объяснили, как отразятся пошлины Трампа на экономике Европы
Депутат Белик: пошлины Трампа добавляют проблем «буксующей» экономике Европы
08 апреля 2025, 19:19

Фото: iStock/sinonimas

Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, добавляют проблем и так «буксующей» экономике Европы, которая страдает от растущей инфляции, сворачивания производств и неконтролируемого потока мигрантов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, ответные тарифы ЕС нанесут удар и по самому союзу.
«В ЕС, в составе которого немало стран-экспортеров в США, <…> решили сделать ход конем, приняв решение о контрмерах в отношении Соединенных Штатов. Однако каким бы ни был ответ Евросоюза и в каких бы американских товарах они себе ни отказывали, им стоит помнить, что именно Штаты до сих пор оставались крупнейшим поставщиком и торговым партнером для ЕС, а вовсе не наоборот», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В свою очередь эксперт Института фондового рынка и управления, экономист Михаил Беляев раскрыл цели Трампа при введении новых пошлин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил, что тарифы — единственное, что может спасти США от дефолта из-за высокого госдолга.
«Долг у них — 36 с лишним триллионов долларов. На его ежегодное обслуживание — только на уплату процентов и погашение долями — приходится вываливать под триллион долларов. Бюджетный дефицит около двух триллионов. То есть сейчас это уже совершенно невыносимо», — считает Беляев.
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«Обвал мировой торговли»: раскрыты последствия тарифных войн Трампа
Экономист Колташов: пошлины Трампа могут обвалить мировую торговлю
08 апреля 2025, 19:16

Фото: iStock/zoom-zoom

Тарифные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обвалить мировую торговлю, заявил экономист Василий Колташов. По его мнению, международные рынки и фонды уже переживают серьезный шок.
«Как следствие, в ближайшие месяцы последует спад производства во многих странах. Потому что Соединенные Штаты сдувают свой потребительский пузырь. Трамп больше не стимулирует потребление в США за счет безумных правительственных расходов. Трамп ослабил доллар, и это тоже влияет на ситуацию в США, способствует усилению инфляции в США», — спрогнозировал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем в Госдуме рассказали, как отразится снижение мировых цен на нефть на проведении специальной военной операции на Украине. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Олег Савченко пояснил, что стоимость «черного золота» не сможет повлиять на СВО. По его словам, власти нужно уделять больше внимания диверсификации бизнеса.
«Но это еще раз напоминание нашему министерству экономического развития, нашему Министерству энергетики, Министерству промышленности и торговли, что нужно еще больше внимания уделять диверсификации бизнеса, больше заниматься машиностроением, больше заниматься теми направлениями, которые [в ценах] не подвержены колебаниям на бирже», — поделился парламентарий.
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«Европа проиграет»: политолог оценил взаимные пошлины ЕС и США
Политолог Орлов: Евросоюз рассчитывает уговорить США отказаться от пошлин
08 апреля 2025, 19:14

Фото: iStock/SurkovDimitri

Евросоюз в ближайший месяц планирует провести масштабную дипломатическую работу с целью уговорить США отказаться от введенных ими пошлин или хотя бы существенно их снизить. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его мнению, большую торговую войну Европа несомненно проиграет.
«Они и так значительно потеряли на противостоянии с Россией, оставшись без российских энергоносителей. А если еще и будут большие пошлины или большая торговая война с США — это станет вторым большим ударом по ЕС, от которого можно и не оправиться», — поделился аналитик в беседе с RT.
В то же время политический обозреватель Грег Вайнер оценил разгоревшиеся в США протесты против политики президента Дональда Трампа. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что основные требования демонстрантов — это сохранение социальных программ, остановка массовых увольнений госслужащих, прекращение преследования ЛГБТ* и отставка Илона Маска.
«Дело в том, что на кону стоят выборы в Конгресс и Сенат, которые состоятся в 2026 году. Если данные структуры прогнуться под эти протесты — то волна недовольства будет разгораться. Если Конгресс и Сенат будут твердо стоять за Трампа, то протесты схлынут», — пояснил он.
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*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации
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