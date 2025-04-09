Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «ТАСС Дети» заявил о традиционной агрессивной роли Европы в развязывании мировых конфликтов. Теперь же Европа в который раз «окрысилась» на РФ.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, «окрысилась» в очередной раз на нашу страну», — признался министр иностранных дел России.По его словам, исторические трагедии, включая наполеоновские войны, Первую и Вторую мировые войны, начинались с действий европейских государств. Лишь после ослабления Европы в 1945 году инициатива перешла к США, которые стали инициировать большинство глобальных конфликтов.
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«А до этого весь трагизм шел исключительно из Европы», — указал Лавров.Он также акцентировал внимание на сотрудничестве европейских стран с нацистской Германией в прошлом. Даже официально нейтральные государства, включая Францию, участвовали в боевых действиях на стороне вермахта. Несмотря на существование движения сопротивления, власти Парижа, по словам министра, фактически смирились с оккупацией.
«А официальные французские войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии, в том числе принимали участие в целом в ряде карательных операций», — добавил он.Эти факты не будут забыты Россией.
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