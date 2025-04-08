«Обвал мировой торговли»: раскрыты последствия тарифных войн Трампа

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Тарифные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обвалить мировую торговлю, заявил экономист Василий Колташов. По его мнению, международные рынки и фонды уже переживают серьезный шок.
«Как следствие, в ближайшие месяцы последует спад производства во многих странах. Потому что Соединенные Штаты сдувают свой потребительский пузырь. Трамп больше не стимулирует потребление в США за счет безумных правительственных расходов. Трамп ослабил доллар, и это тоже влияет на ситуацию в США, способствует усилению инфляции в США», — спрогнозировал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем в Госдуме рассказали, как отразится снижение мировых цен на нефть на проведении специальной военной операции на Украине. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Олег Савченко пояснил, что стоимость «черного золота» не сможет повлиять на СВО. По его словам, власти нужно уделять больше внимания диверсификации бизнеса.
«Но это еще раз напоминание нашему министерству экономического развития, нашему Министерству энергетики, Министерству промышленности и торговли, что нужно еще больше внимания уделять диверсификации бизнеса, больше заниматься машиностроением, больше заниматься теми направлениями, которые [в ценах] не подвержены колебаниям на бирже», — поделился парламентарий.Читайте также:
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