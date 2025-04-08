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«Обвал мировой торговли»: раскрыты последствия тарифных войн Трампа

Экономист Колташов: пошлины Трампа могут обвалить мировую торговлю
Фото: iStock/zoom-zoom

Фото: iStock/zoom-zoom

Тарифные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обвалить мировую торговлю, заявил экономист Василий Колташов. По его мнению, международные рынки и фонды уже переживают серьезный шок.
«Как следствие, в ближайшие месяцы последует спад производства во многих странах. Потому что Соединенные Штаты сдувают свой потребительский пузырь. Трамп больше не стимулирует потребление в США за счет безумных правительственных расходов. Трамп ослабил доллар, и это тоже влияет на ситуацию в США, способствует усилению инфляции в США», — спрогнозировал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем в Госдуме рассказали, как отразится снижение мировых цен на нефть на проведении специальной военной операции на Украине. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Олег Савченко пояснил, что стоимость «черного золота» не сможет повлиять на СВО. По его словам, власти нужно уделять больше внимания диверсификации бизнеса.
«Но это еще раз напоминание нашему министерству экономического развития, нашему Министерству энергетики, Министерству промышленности и торговли, что нужно еще больше внимания уделять диверсификации бизнеса, больше заниматься машиностроением, больше заниматься теми направлениями, которые [в ценах] не подвержены колебаниям на бирже», — поделился парламентарий.
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В Госдуме объяснили, как отразятся пошлины Трампа на экономике Европы
Депутат Белик: пошлины Трампа добавляют проблем «буксующей» экономике Европы
08 апреля 2025, 19:19

Фото: iStock/sinonimas

Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, добавляют проблем и так «буксующей» экономике Европы, которая страдает от растущей инфляции, сворачивания производств и неконтролируемого потока мигрантов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, ответные тарифы ЕС нанесут удар и по самому союзу.
«В ЕС, в составе которого немало стран-экспортеров в США, <…> решили сделать ход конем, приняв решение о контрмерах в отношении Соединенных Штатов. Однако каким бы ни был ответ Евросоюза и в каких бы американских товарах они себе ни отказывали, им стоит помнить, что именно Штаты до сих пор оставались крупнейшим поставщиком и торговым партнером для ЕС, а вовсе не наоборот», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В свою очередь эксперт Института фондового рынка и управления, экономист Михаил Беляев раскрыл цели Трампа при введении новых пошлин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил, что тарифы — единственное, что может спасти США от дефолта из-за высокого госдолга.
«Долг у них — 36 с лишним триллионов долларов. На его ежегодное обслуживание — только на уплату процентов и погашение долями — приходится вываливать под триллион долларов. Бюджетный дефицит около двух триллионов. То есть сейчас это уже совершенно невыносимо», — считает Беляев.
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«Европа проиграет»: политолог оценил взаимные пошлины ЕС и США
Политолог Орлов: Евросоюз рассчитывает уговорить США отказаться от пошлин
08 апреля 2025, 19:14

Фото: iStock/SurkovDimitri

Евросоюз в ближайший месяц планирует провести масштабную дипломатическую работу с целью уговорить США отказаться от введенных ими пошлин или хотя бы существенно их снизить. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его мнению, большую торговую войну Европа несомненно проиграет.
«Они и так значительно потеряли на противостоянии с Россией, оставшись без российских энергоносителей. А если еще и будут большие пошлины или большая торговая война с США — это станет вторым большим ударом по ЕС, от которого можно и не оправиться», — поделился аналитик в беседе с RT.
В то же время политический обозреватель Грег Вайнер оценил разгоревшиеся в США протесты против политики президента Дональда Трампа. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что основные требования демонстрантов — это сохранение социальных программ, остановка массовых увольнений госслужащих, прекращение преследования ЛГБТ* и отставка Илона Маска.
«Дело в том, что на кону стоят выборы в Конгресс и Сенат, которые состоятся в 2026 году. Если данные структуры прогнуться под эти протесты — то волна недовольства будет разгораться. Если Конгресс и Сенат будут твердо стоять за Трампа, то протесты схлынут», — пояснил он.
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«Просто идиот»: Маск раскритиковал советника Трампа по торговле
Маск назвал идиотом советника Трампа по торговле Наварро
08 апреля 2025, 18:55

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский миллиардер Илон Маск назвал идиотом советника президента США по торговле Питера Наварро в ответ на его слова о том, что корпорация Маска Tesla закупает значительное количество деталей для электрокаров за рубежом.
Фактически, советник заявил, что Маск просто сборщик, а не производитель машин. Наварро добавил, что множество батарей для авто куплены в Китае и Японии, а электроника — на Тайване.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — сказано в публикации Маска.

Затем предприниматель опубликовал еще одну запись, где назвал Наварро «Питером Ретаррдо» (от англ. Retarded — умственно отсталый). Наварро в свою очередь считает, что США должны производить комплектующие на своей территории.

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МИД: консультации с США по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни
08 апреля 2025, 17:55

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российско-американские консультации по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Уточняется, что встречи пройдут в турецком Стамбуле. Формат и состав переговорщиков не изменились, добавили в министерстве.
«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран», — сказано в публикации.
Первые переговоры Вашингтона и Москвы состоялись 18 февраля, эксперты отмечали, что все прошло в позитивном ключе, глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что стороны стали лучше друг друга слышать. Затем диалог продолжился 24 марта, стороны договорились о моратории на удары по энергетике России и Украины.

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Стало известно, сколько зарабатывает дочь Дмитрия Маликова
08 апреля 2025, 17:33

Дмитрий Маликов с дочкой (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

Дочь певца Дмитрия Маликова, модель Стефания Маликова заработала на своей косметической линии 1,4 миллиона рублей за прошедший год, сообщает «Газета.Ru». Выручка её компании ООО «Бьютибайстеша» составила 2,78 миллиона рублей за 2024 год, что на 21,4% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Чистая прибыль компании составила 1,4 миллиона рублей, что немного меньше (на 2,7%) по сравнению с 2023 годом. Основной деятельностью её бизнеса является розничная торговля через интернет и почту.

Стефания увеличила выручку своего бренда одежды до 50 миллионов рублей. Её компания ООО «Дрессбайстеша» за 2023 год заработала 5,3 миллиона рублей при выручке 51 миллион.

Стефания Маликова — дипломированный журналист-международник, окончившая МГИМО в 2021 году, но по профессии не работает. В 2020 году она запустила свой бренд одежды DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив свою «самую большую мечту».

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