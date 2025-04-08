«Обвал мировой торговли»: раскрыты последствия тарифных войн Трампа

Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, добавляют проблем и так «буксующей» экономике Европы, которая страдает от растущей инфляции, сворачивания производств и неконтролируемого потока мигрантов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, ответные тарифы ЕС нанесут удар и по самому союзу.