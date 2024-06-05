Песков: со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что Китай является очень крупным и мощным суверенным государством. Он добавил, что экономика КНР составляет крупнейшую экономику мира, с которой даже Вашингтон вряд ли может себе позволить так обращаться.
Песков заключил, что не все американское руководство это осознает, однако со временем ситуация изменится.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Песков заключил, что не все американское руководство это осознает, однако со временем ситуация изменится.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова