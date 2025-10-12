США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России – FT
США в течение нескольких месяцев помогают Украине наносить удары вглубь территории России по важным энергетическим объектам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, в числе которых – украинские и американские чиновники.
По информации издания, предоставленные украинской стороне разведданные позволили наносить удары по «важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы». Американская разведка, как утверждается, помогает Киеву определять маршрут, высоту и время атак.
«Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов», – приводит газета одну из формулировок источников.В ответ на публикацию Служба безопасности Украины (СБУ) заявила Financial Times о намерении «работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России».
Ранее издание также сообщало, что президент США Дональд Трамп распорядился подготовить ведомства к обмену разведданными с Украиной, которые могли бы помочь наносить удары вглубь РФ.
В Кремле и в российских ведомствах отреагировали критически. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные сообщения СМИ не возникают «на пустом месте», а президент Владимир Путин утверждал, что киевский режим пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России и что это «ему не поможет».
В Совете Федерации высказали опасения, что подобные действия Запада «неуклонно продвигают» к конфликту с Россией.
МИД РФ призвало Вашингтон вернуться к курсу на мирное урегулирование украинского конфликта.
Кроме того, в материале упоминается заявление ФСБ: в августе российская спецслужба сообщала о сорванных планах производства Украиной баллистических оперативно‑тактических ракетных комплексов «Сапсан» и о блокировке этой программы на длительный срок.