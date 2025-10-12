США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России – FT

12 октября 2025, 10:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

США в течение нескольких месяцев помогают Украине наносить удары вглубь территории России по важным энергетическим объектам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, в числе которых – украинские и американские чиновники.





По информации издания, предоставленные украинской стороне разведданные позволили наносить удары по «важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы». Американская разведка, как утверждается, помогает Киеву определять маршрут, высоту и время атак.





«Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов», – приводит газета одну из формулировок источников.