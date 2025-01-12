Вагенкнехт: санкции в отношении России призваны стимулировать экономику США

Фото: iStock/ syahrir maulana
Лидер «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт на съезде партии в Бонне заявила, что антироссийские санкции никак не связаны с украинским конфликтом, они лишь преследуют цель стимулировать экономику США и вредят Германии и Европе. Об этом заявила Трансляцию вел телеканал Phoenix.
«Санкции не имеют ничего общего с моралью, правами человека, с любовью к миру, они являются лишь программой стимулирования экономики США и программой уничтожения германских и европейских компаний. Это нужно ясно сказать», — обратила внимание Сара Вагенкнехт.
Лидер BSW отметила, что у санкций понятная цель — увеличить значение Соединенных Штатов Америки на глобальном рынке — «в ущерб Германии и Европы».
Таким образом «США борются за свое влияние в мире», сами же Соединенные Штаты «никогда еще не были заинтересованы» в том, чтобы соблюдать права человека и неприкосновенность границ, уточнила Вагенкнехт.
Она подчеркнула, что в настоящий момент речь идет об экономических интересах компаний из США.
«Нам нужно защищать наши интересы», — добавила Лидер BSW
Читайте также:
Байден может объявить о новых санкциях против России до конца недели
Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США
США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России
Ольга Енгалычева