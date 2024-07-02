Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что НАТО следует задуматься о своей роли в коренных причинах конфликта на Украине и о том, что Североатлантический альянс сделал для безопасности в Европе и мире.
«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», — сказала Мао Нин в ходе брифинга.
Она добавила, что КНР выступает против вмешательства блока во внутренние дела страны, объясняя это «идеологическими вопросами». Политик подчеркнула, что Китай не согласится с таким подходом, так как идеологические вопросы используются с целью создания конфликтов, обострения напряженности, и провоцирования конфронтации.
«Фактически НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваться в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также серьезно бросая вызов его интересам», — заключила Мао Нин.
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