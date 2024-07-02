Си Цзиньпин выступил против гегемонии и поддержал многополярность мира

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Пекин против гегемонии, поэтому Китай готов продвигать равноправие и мировую многополярность. Об этом в преддверии визита в Казахстан с официальным визитом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен», — цитирует политика агентство Казинформ.
Лидер Китая сделал акцент в том числе и на усилиях Республики Казахстан (РК) в защите независимости, включая территориальную целостность. Си Цзиньпин резюмировал, что у РК свой путь государственного развития.
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Никита Кротов