Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Китай сообщил правительствам других государства, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.
«Пекин отклонил приглашение, поскольку условия для участия не были выполнены», — рассказали собеседники агентства.15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Россия не будет принимать в ней участия.
Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Ранее сообщалось, что помощь Китая России вызывает глубокую обеспокоенность в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак