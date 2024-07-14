Минобороны КНР прокомментировало совместное с РФ патрулирование ВМС

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Совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон. Такое заявление сделали в Минобороны КНР. Там подчеркнули, что некоторое время назад ВМС РФ и КНР вместе патрулировали воды на севере и западе Тихого океана.
«Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что китайская сторона готова дать симметричный ответ на санкции, которые ввела американская администрация. Речь шла об ограничениях по выдаче виз некоторым чиновникам КНР. В МИД страны отмечали, что действия со стороны США — это серьезное нарушение международного права.
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Никита Кротов