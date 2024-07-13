МИД КНР обвинил Джо Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

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Подписанный президентом США Джозефом Байденом законопроект «О содействии разрешению тибетско-китайского спора» является ни чем иным, как грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
Китайская сторона заявляет по этому поводу решительный протест, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР. Помимо этого, как указано в документе, так называемый законопроект «О содействии разрешению тибетско-китайского спора» нарушает обязательства американских властей, идёт вразрез с основными нормами и правилами международных отношений, наносит ущерб интересам Китая и подаёт совершенно ошибочный сигнал силам, выступающим за «независимость Тибета».
В заявлении также подчёркивается, что Тибет с древнейших времён является неотъемлемой частью Китая, а дела Тибета являются исключительно внутренними делами КНР и не терпят никакого постороннего вмешательства. Любые попытки сдержать и подавить Китай, используя «тибетский вопрос», никогда не увенчаются успехом, подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.
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