Китай опроверг поставки оружия сторонам конфликта на Украине

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Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и призывает США перестать использовать ситуацию для очернения и давления на Пекин, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала введение американских санкций против китайских компаний, которые якобы связаны с используемыми российскими войсками беспилотниками.
«Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях», — пояснила она.Мао Нин добавила, что Китай призывает США перестать пользоваться украинским конфликтом для очернения и давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции.
Она также подчеркнула, что Китай будет всеми способами защищать права и интересы своих граждан.
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