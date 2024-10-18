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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал важными слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский виноват в начале конфликта на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, это признание ничего не изменит, но является важным в будущем.
«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной, а вернее говоря — за гражданскую войну, несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — написал он.Медведев также подчеркнул, что эти слова Трампа никак не скажутся на политике США, если он сможет вернуться в Белый дом, однако достаточно лишь констатации этого факта, которая будет важна в будущем.
Ранее Трамп на подкасте PBD заявил, что Зеленский ответственен за начало конфликта на Украине и мог его прекратить. Он также снова назвал лидера киевского режима один из величайших продавцов, который выбивал сотни миллиардов долларов после каждого визита в США. Он добавил, что ему жаль украинцев и он хочет им помочь, но «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Вдобавок он назвал украинский конфликт «проигрышной войной», а Украину — не той Украиной, что была раньше.
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