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Медведев похвалил Трампа за критику Зеленского

Медведев назвал важными слова Трампа о вине Зеленского в украинском конфликте
18 октября 2024, 11:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал важными слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский виноват в начале конфликта на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, это признание ничего не изменит, но является важным в будущем.
«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной, а вернее говоря — за гражданскую войну, несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — написал он.
Медведев также подчеркнул, что эти слова Трампа никак не скажутся на политике США, если он сможет вернуться в Белый дом, однако достаточно лишь констатации этого факта, которая будет важна в будущем.



Ранее Трамп на подкасте PBD заявил, что Зеленский ответственен за начало конфликта на Украине и мог его прекратить. Он также снова назвал лидера киевского режима один из величайших продавцов, который выбивал сотни миллиардов долларов после каждого визита в США. Он добавил, что ему жаль украинцев и он хочет им помочь, но «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Вдобавок он назвал украинский конфликт «проигрышной войной», а Украину — не той Украиной, что была раньше.

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Медведев предположил, что под «победным планом» Зеленский подразумевал наркотик
18 октября 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Политик пояснил, что слово «план» следует понимать, как жаргонное название марихуаны. По словам Медведева, западные союзники приказали предводителю киевского режима быть аккуратнее и «сменить кокс на траву».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил критику за свой «план победы» даже из Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что украинский президент выдвинул ультиматум, дав Западу три месяца на рассмотрение своего плана, однако был проигнорирован. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС
Лидер КНР Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС
18 октября 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.
Уточняется, что председатель КНР по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Казань с 22 по 24 октября для участия в 16-м саммите лидеров стран БРИКС. Примечательно, что участие в саммите подтвердили более тридцати государств.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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В США рассказали, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС
NYT: ликвидировавшие лидера ХАМАС Синвара солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с ним
18 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/e-crow

Военные Израиля не ожидали, что на юге сектора Газа смогут ликвидировать главу ХАМАС Яхью Синвара. Об этом сообщает издание The New York Times.
В рамках «обычного патрулирования» подразделения ЦАХАЛ на юге Газы начали перестрелку с бойцами ХАМАС. Израильские солдаты при поддержке дронов уничтожили часть здания, где укрылись несколько боевиков.

Когда пыль рассеялась и военные начали обыски, то обнаружили тело, «поразительно похожее на Яхью Синвара, которого они не ожидали найти».

Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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Захарова связала с каннибализмом слова генсека НАТО об убийстве лидера ХАМАС
18 октября 2024, 08:31

Мария Захарова. Фото: официальный сайт МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила генерального секретаря НАТО Марка Рютте с каннибалом.
По словам Захаровой, реакция генсека альянса на новость о ликвидации главы политбюро движения ХАМАС не удивляет с учетом прошлого Нидерландов, где в 1672 году съели части тела своего премьер-министра. Примечательно, что Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «рефлексы каннибализма все еще сильны».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что его не расстроила новость о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик добавил, что не будет по нему скучать.

Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС.

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МИД Франции: страна готовится к гонке вооружений с Россией
18 октября 2024, 05:12

Фото: istock/ChiccoDodiFC

Франция готовится к гонке вооружений с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI. Барро отметил, что военный бюджет страны значительно увеличен для усиления возможностей французской армии.

«Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности для дислоцирования, вмешательства и обороны. Наша главная линия обороны сегодня находится на юге и востоке Украины», — подчеркнул министр.
В рамках нового закона о военном программировании бюджет французской армии в 2025 году вырастет более чем на 3 миллиарда евро и составит 50,5 миллиарда евро. Особое внимание уделяется развитию ядерного потенциала страны, для чего выделено 7 миллиардов евро, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Барро также подтвердил, что Франция продолжит поддерживать Украину военным, финансовым и гуманитарным способом, столько, сколько потребуется. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине лишь усугубляют конфликт и ставят под угрозу мирные переговоры.

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#переговоры
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В отчаянии: в США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО
Берлетик: Украина не создаст ядерное оружие без помощи Запада
18 октября 2024, 04:55

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Украина не способна создать ядерное оружие без помощи и одобрения со стороны Запада.
Он написал об этом на своей странице в соцсети X, подчеркивая, что любые подобные разработки не могут обойтись без участия США и НАТО.

«Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО», — заявил Берлетик.
По его словам, если такое оружие появится и будет использовано, всю ответственность за это понесет Североатлантический альянс. Он также добавил, что обсуждение подобных вопросов говорит о слабости Запада и провале его политики в контексте текущего конфликта.

«Тот факт, что это обсуждается, уже показывает, в каком отчаянии и слабости пребывает Запад, сколь провальна их прокси-война», — сказал он.
Ранее газета Bild сообщала, что Украина может сконструировать ядерное оружие в течение нескольких недель в случае отказа Запада принять её в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не собирается создавать ядерное оружие, подчеркнув, что приоритетом для Украины является вступление в альянс.

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#ядерное оружие
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Бывший священник рассказал о политическом вмешательстве в дела церкви в США
Священник РПЦЗ Иероним: политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви
18 октября 2024, 04:29

Фото: istock/Anna Eremeeva

Бывший священник Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Иероним заявил, что политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви, несмотря на попытки верующих и священнослужителей избегать этого.
Он подчеркнул, что РПЦЗ старается сохранять нейтралитет и сосредотачиваться на духовной жизни, но реальность такова, что политика оказывает давление на религиозные общины.

«В наших церквях мы стараемся не привносить политику на клирос, потому что люди приходят за молитвой, а не за политическими дискуссиями. Но часто это становится дорогой с односторонним движением», — сказал Иероним РИА Новости.
Он привел в пример случай в Калифорнии, где крест был убран с земли, перешедшей в общественное владение.Священник также отметил вмешательство властей во время пандемии коронавируса, когда полиция прервала богослужение в католической церкви в Кентукки из-за превышения количества присутствующих на Страстной неделе. Иероним считает, что такие действия нарушают границы между церковью и государством.

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Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля
Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля после убийства лидера ХАМАС
18 октября 2024, 04:20

Фото: istock/butenkow

Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd, выступил с призывом к международной изоляции Израиля.
Он предложил лишить страну участия в международных спортивных и культурных мероприятиях, включая футбольные соревнования и конкурс «Евровидение». Это заявление Уотерс сделал в ответ на убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

«Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал музыкант на своей странице в соцсети Х.
Уотерс также выразил поддержку идее создания палестинского государства «от реки до моря». Ранее музыкант неоднократно критиковал политику США и Израиля, обвиняя их в поддержке насилия в отношении палестинцев.

Ситуация обострилась после беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу военной операции "Железные мечи" в секторе Газа.

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Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане и перейти к диалогу
18 октября 2024, 03:32

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить военные действия в Газе и Ливане, а также начать политический диалог для урегулирования конфликта.
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что продолжение военных операций не принесёт мира и безопасности ни для Израиля, ни для стран региона.

«Франция просит Израиль остановить свои операции в Ливане, не начинать наземную операцию и соблюдать суверенитет страны, а также свои обязательства перед ООН, особенно в отношении миротворцев UNIFIL», — отметил Макрон. Трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон также заявил, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара должна стать поворотным моментом для прекращения войны. Он призвал к прекращению огня и созданию политических перспектив для мирного сосуществования израильтян и палестинцев.

Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Израиля и реформирования палестинской администрации.

Читайте также:

Израиль ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара

Глава МИД Израиля назвал обстрелы миротворцев ООН «оплошностью»

Нетаньяху ответил Макрону на фразу о создании Израиля
#франция
#израиль
#соцсети
#президент
#мид
#страны
#операции
#оон
#ес
#макрон
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