Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Украина не способна создать ядерное оружие без помощи и одобрения со стороны Запада.
Он написал об этом на своей странице в соцсети X, подчеркивая, что любые подобные разработки не могут обойтись без участия США и НАТО.
По его словам, если такое оружие появится и будет использовано, всю ответственность за это понесет Североатлантический альянс. Он также добавил, что обсуждение подобных вопросов говорит о слабости Запада и провале его политики в контексте текущего конфликта.
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«Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО», — заявил Берлетик.
По его словам, если такое оружие появится и будет использовано, всю ответственность за это понесет Североатлантический альянс. Он также добавил, что обсуждение подобных вопросов говорит о слабости Запада и провале его политики в контексте текущего конфликта.
«Тот факт, что это обсуждается, уже показывает, в каком отчаянии и слабости пребывает Запад, сколь провальна их прокси-война», — сказал он.Ранее газета Bild сообщала, что Украина может сконструировать ядерное оружие в течение нескольких недель в случае отказа Запада принять её в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не собирается создавать ядерное оружие, подчеркнув, что приоритетом для Украины является вступление в альянс.
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Елена Перлова