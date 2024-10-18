Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.
Уточняется, что председатель КНР по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Казань с 22 по 24 октября для участия в 16-м саммите лидеров стран БРИКС. Примечательно, что участие в саммите подтвердили более тридцати государств.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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