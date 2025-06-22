Китай осудил удары США по ядерным объектам Ирана
Китай осудил удары США по ядерным объектам Ирана. Об этом объявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, заявление появилось на сайте ведомства.
«Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его нападение на ядерные объекты под надзором Международного агентства по атомной энергии», — обратили внимание в министерстве.
Мао Нин обратила внимание, что действия Соединенных Штатов Америки нарушают цели и принципы Устава ООН, международного права и усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке.
Пекин призвал Тегеран и Тель-Авив прекратить огонь, обеспечить безопасность мирных граждан и приступить разрешению конфликта дипломатическим путем.
Мао Нин добавила, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом в объединении усилий для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.