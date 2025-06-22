Китай осудил удары США по ядерным объектам Ирана

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Китай осудил удары США по ядерным объектам Ирана. Об этом объявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, заявление появилось на сайте ведомства.



«Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его нападение на ядерные объекты под надзором Международного агентства по атомной энергии», — обратили внимание в министерстве.

Мао Нин обратила внимание, что действия Соединенных Штатов Америки нарушают цели и принципы Устава ООН, международного права и усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке.

Пекин призвал Тегеран и Тель-Авив прекратить огонь, обеспечить безопасность мирных граждан и приступить разрешению конфликта дипломатическим путем.

Мао Нин ​добавила, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом в объединении ​усилий для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Ольга Енгалычева

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