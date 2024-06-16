Китай отговаривал страны от участия в саммите по Украине, заявили в США

Фото: iStock/Sky_Blue
Представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль Китая в конфликте между Россией и Украиной изменились и что в будущем Китай будет более благосклонен к России, заявила газета New York Times (NYT).
Администрация Байдена считает, что Пекин пытался отговорить другие страны от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Ранее Китай уже выражал заинтересованность в инициативе по прекращению огня, но в этот раз не участвовал.
Ранее США интересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Читайте также:
Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань
В Белом доме заявили о готовности Киева к переговорам при одном условии
«Скрытое присутствие» КНР было замечено на саммите «Большой Семерки». Лидеры стран G7 назвали государство помощником «российской военной машины» и своенравным экономическим игроком. «Со временем становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», – заявил сотрудник администрации американского президента.
Ранее США интересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Читайте также:
Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань
В Белом доме заявили о готовности Киева к переговорам при одном условии
Александр Климов