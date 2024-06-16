В Белом доме заявили о готовности Киева к переговорам при одном условии

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Украина будет готова к переговорам для поиска мирного решения конфликта с Россией при одном условии, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает информационное агентство ТАСС.
«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров», – объяснил он.
По словам Салливана, Киев дал понять, что желает завершения конфликта путем переговоров.
Помощник президента США по национальной безопасности также прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, выразив надежду на «результат, который сможет поддержать весь мир».
Ранее Салливан заявил, что США могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной, если к власти придет новый лидер. Он признал, что нет никаких гарантий того, что соглашение будет соблюдаться в таком случае.
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Александр Климов