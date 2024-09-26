Китай отказался слушать речь Зеленского

Министр иностранных дел Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В момент выступления Зеленского Ван И предпочел провести личную беседу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи он заявил, что Китай поддерживает создание условий для мирного обсуждения ситуации в Украине и выступает за скорейшее завершение конфликта.
Ранее также стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отменил запланированную встречу с Зеленским, объяснив это насыщенным расписанием.
Президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее 23 сентября. Во время своего выступления он раскритиковал ООН за бездействие и альтернативные планы по урегулированию конфликта, подчеркивая, что только его «формула мира» способна решить ситуацию, так как в ней отсутствует право вето.
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Ранее также стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отменил запланированную встречу с Зеленским, объяснив это насыщенным расписанием.
«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая», — отметил он.Кроме того, Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее 23 сентября. Во время своего выступления он раскритиковал ООН за бездействие и альтернативные планы по урегулированию конфликта, подчеркивая, что только его «формула мира» способна решить ситуацию, так как в ней отсутствует право вето.
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Елена Перлова