Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте

Офицер Вооруженных сил Украины, находящийся на Покровском направлении, заявил о критической ситуации на Донбассе в условиях наступления российской армии на Покровск и Угледар.
По его словам, если руководство Украины не примет срочные меры по отправке резервов, последствия для ВСУ могут быть катастрофическими. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По его словам, на Донбассе у ВСУ критически не хватает людей и боеприпасов. Он выразил опасения, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации российские войска могут выйти на границы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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«Если в ближайшее время наше руководство не будет принимать меры, не привезет на эти направления резервы, то будет все очень печально, потому что противник имеет преимущество в сотни раз как по боекомплектам, так и по людям, и по дронам», — отметил офицер штаба управления 3 батальона 68 Отдельной егерской бригады с позывным «Боксер».
По его словам, на Донбассе у ВСУ критически не хватает людей и боеприпасов. Он выразил опасения, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации российские войска могут выйти на границы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Елена Перлова