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Западные союзники Украины столкнулись с почти полным исчерпанием своих запасов оружия из-за продолжительных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Times.
Заместитель госсекретаря по обороне Великобритании Люк Поллард заявил, что «большинство западных стран отдали большую часть своих ресурсов». Он отметил, что Запад исчерпал свои запасы в ходе военных усилий и теперь должен разработать новую стратегию для поддержания поставок оборудования.
Ранее источники в Министерстве обороны Украины выражали опасения, что у Великобритании больше нет ресурсов для дальнейшей поддержки. Тем не менее, эти заявления могут быть преувеличены: президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов.
В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, что свидетельствует о продолжающейся поддержке Украины со стороны Запада.
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Ранее источники в Министерстве обороны Украины выражали опасения, что у Великобритании больше нет ресурсов для дальнейшей поддержки. Тем не менее, эти заявления могут быть преувеличены: президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов.
В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, что свидетельствует о продолжающейся поддержке Украины со стороны Запада.
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Елена Перлова