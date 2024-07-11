Китай отреагировал на упоминание себя в документе НАТО

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Китай возражает против упоминания страны в качестве «угрозы» в документах Североатлантического альянса (НАТО) и требует прекратить обвинения в адрес Поднебесной, передает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства КНР в Вашингтоне.
«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», – отметили в дипломатической миссии.
Посольство рекомендовало НАТО предпринять конструктивные шаги по восстановлению мира, а не осуждать те или иные страны.
Ранее члены альянса обвинили Китай в том, что он представляет собой системный вызов евроатлантической безопасности.
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Александр Климов