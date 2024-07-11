НАТО намерено усилить присутствие в Африке и Ближнем Востоке под предлогом мира

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НАТО намерено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в данном регионе. Об этом говорится в совместной декларации членов Североатлантического альянса, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне.
«Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», – заявляется в декларации.Также указывается, что НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и продолжит работать с властями Ирака.
Ранее из совместной декларации стало известно, что также собирается продолжать расширяться в Черном море и в направлении восточных Балкан.
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