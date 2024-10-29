Фото: Сайт Кремля
Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль, назвал саммит БРИКС в Казани, на который по приглашению российского президента Владимира Путина прибыли лидеры 36 стран, большим успехом России.
Об этом он заявил на выставке в Париже, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР.
Он отметил, что саммит в Казани показал силу и единство БРИКС, став воплощением успешной политики Путина. Де Голль также отметил, что несмотря на попытки изолировать Россию, её экономика признана МВФ четвёртой в мире. По его мнению, успехи БРИКС делают это объединение привлекательным для других стран, и Франция могла бы рассмотреть присоединение к союзу.
Саммит БРИКС, прошедший в Казани с 22 по 24 октября, завершил председательство России в организации. Встреча прошла под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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«Мир стал многополярным, и Россия вместе с Китаем и Индией создаёт новую экономическую, финансовую и дипломатическую альтернативу, что соответствует интересам Франции и ЕС», — подчеркнул де Голль.
Он отметил, что саммит в Казани показал силу и единство БРИКС, став воплощением успешной политики Путина. Де Голль также отметил, что несмотря на попытки изолировать Россию, её экономика признана МВФ четвёртой в мире. По его мнению, успехи БРИКС делают это объединение привлекательным для других стран, и Франция могла бы рассмотреть присоединение к союзу.
Саммит БРИКС, прошедший в Казани с 22 по 24 октября, завершил председательство России в организации. Встреча прошла под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Елена Перлова