В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной

Антониу Гутерриш (Фото: сайт Кремя)
Беседа Владимира Путина и Антониу Гутерриша в Казани не была публичной по просьбе главы Организации Объединенных Наций, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — отметил представитель Кремля.
Российский лидер и генсек ООН на встрече в Татарстане обсудили много разных вопросов.
В рамках саммита БРИКС Владимир Путин и Антониу Гутерриш обменялись мнениями по поводу судоходства в Черном море. Глава ООН отметил важность свободы судоходства и поддержал проведение дальнейших разговоров по данной теме. Гутерриш также поговорил с Путиным по поводу обстановки на Ближнем Востоке. Нужно избегать дальнейшей эскалации в регионе, заявил генсек ООН.
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Ольга Енгалычева