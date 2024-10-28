Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной

В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной

Песков: публичной беседы Путина и генсека ООН не было по просьбе Гутерриша
28 октября 2024, 13:39
Антониу Гутерриш (Фото: сайт Кремя)

Антониу Гутерриш (Фото: сайт Кремя)

Беседа Владимира Путина и Антониу Гутерриша в Казани не была публичной по просьбе главы Организации Объединенных Наций, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — отметил представитель Кремля.

Российский лидер и генсек ООН на встрече в Татарстане обсудили много разных вопросов.



В рамках саммита БРИКС Владимир Путин и Антониу Гутерриш обменялись мнениями по поводу судоходства в Черном море. Глава ООН отметил важность свободы судоходства и поддержал проведение дальнейших разговоров по данной теме. Гутерриш также поговорил с Путиным по поводу обстановки на Ближнем Востоке. Нужно избегать дальнейшей эскалации в регионе, заявил генсек ООН.

Читайте также:

Генсек ООН отметил важность саммита в Казани для решения глобальных проблем

Гутерреш избегал публичности перед встречей с Путиным

Стало известно, где готовилась инициатива Гутерреша по судоходству
#владимир путин
#море
#лидер
#оон
#брикс
#казань
Признанный иноагентом депутат Вишневский* сложит полномочия 30 октября
28 октября 2024, 13:22

Борис Вишневский* (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный Минюстом РФ иностранным агентом, сложит свои полномочия с 30 октября в соответствии с требованиями закона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он написал, что 30 октября завершается его работа в законодательном собрании Петербурга. Также он выразил благодарность петербуржцам, которые всегда доверяли и продолжают доверять ему.

Кроме того, Вишневский* подчеркнул, что продолжит через суд оспаривать решение Минюста РФ о включении его в реестр иноагентов.

Напомним, что по федеральному закону от 15 мая полномочия представителей публичной власти, включённых в список иноагентов, прекращаются в досрочном порядке, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из реестра.

Читайте также:

Российский депутат стал обвиняемым по делу об участии в нежелательной организации

Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом

Экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#депутат
#санкт-петербург
#минюст рф
#иноагенты
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия фиксирует попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии, заявил Песков
28 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/Denis Kabanov

Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Он отметил, что это публично декларируется. Все попытки дестабилизации ситуации в стране видны российской стороне.

Ранее сообщалось, что Киев направит в Грузию своих боевиков из числа этнических грузин для подготовки провокаций в стране. Известно, что туда уже направлен координатор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

По итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов.

Читайте также:

В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов

В Грузии отказались восстанавливать дипломатические отношения с РФ

Папуашвили заявил о подготовке госпереворота в Грузии
#грузия
#выборы
#политика
#россия
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский обвинил участников саммита БРИКС в поддержке России
Зеленский: страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию
28 октября 2024, 12:59

Страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нейтральность в вопросе российско-украинского конфликта в его понимании означает поддержку России.

Зеленский подчеркнул, что все, кто присутствовал на саммите БРИКС в Казани, говорил о своей нейтральности и желании помочь в разрешении конфликта мирным путём, выглядят на самом деле пророссийскими.

Напомним, что саммит, помимо прочих, посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что все международные мероприятия, на которых происходит единение государств, очень важны, поскольку именно благодаря этому решаются глобальные мировые проблемы.

Читайте также:

Генсек ООН отметил важность саммита в Казани для решения глобальных проблем

Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС

Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина
#владимир зеленский
#саммит
#оон
#брикс
#россия
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупнейшая выставка собак «Евразия 2024» пройдёт в Москве 16 и 17 ноября
28 октября 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Российской кинологической федерации

16 и 17 ноября Российская кинологическая федерация проведет крупнейшую выставку собак всех пород — «Евразия 2024». Более 10 тысяч собак соберутся в «Крокус Экспо», чтобы участвовать в выставочных и спортивных рингах, сражаясь за титулы и призовые места.
Выставка традиционно привлекает гостей и участников со всех уголков России, предлагая им возможность увидеть более 10 тысяч собак, представляющих свыше 270 пород, как редких, так и популярных в стране и мире.

На мероприятии гостей ждет насыщенная программа, в которую входят спортивные состязания, интерактивные стенды, лекции от ведущих специалистов в области кинологии, бесплатные ветеринарные консультации, викторины и разнообразные зоотовары.

На фестивале состоится чемпионат России по танцам с собаками, а также показательные выступления по мондьорингу, ноузворку, дог-фризби и пастушьей службе. Кроме того, пройдут мастер-классы, конкурс «Юный хендлер», лекции и консультации.

Читайте также:

«Трагические последствия»: Кинолог рассказал, как вести себя с собакой в лифте

«Не допускать»: Кинолог рассказал, как отучить собаку будить хозяина по утрам

«Перевозбудилась»: Кинолог назвал способы, помогающие успокоить собаку
#конкурс
#чемпионат россии
#выставка
#кинолог
#собаки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
До конца года два российских губернатора могут уйти в отставку
«Ведомости»: Главы Ростовской области и Коми могут уйти в отставку до конца года
28 октября 2024, 11:25

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)

До конца 2024 года с поста губернатора может уйти возглавляющий Республику Коми Владимир Уйба. Такая же судьба может ожидать губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Об этом со ссылкой на два источника пишут «Ведомости». Уточняется, что окончательное решение по этому поводу примет президент РФ Владимир Путин.

По сведениям издания, в ситуации с Голубевым его уход может быть связан с тем, что он уже очень долго работает на посту губернатора — с 2010 года. Он был назначен на должность ещё президентом Дмитрием Медведевым, когда не существовало прямых губернаторских выборов.

С Владимиром Уйбой ситуация иная. По словам собеседника издания, им недовольны в администрации президента, в том числе из-за того, что он нередко становился участником конфликтных ситуаций в регионе. Кроме того, он испортил отношения с местными элитами, а в региональном правительстве наблюдается высокая текучка кадров.

Срок губернаторских полномочий для Уйбы истекает в 2025 году, но, возможно, ему придётся уйти со своего поста раньше, считают собеседники издания.

Читайте также:

Названа новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева

Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова

Путин назначил нового замдиректора ФСИН
#владимир путин
#президент
#отношения
#уход
#рф
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховный лидер Ирана указал на просчёт Израиля при атаке на иранскую территорию
Верховный лидер Ирана Хаменеи: Израиль просчитался, напав на Иран
28 октября 2024, 11:08

Фото: iStock/ivanmollov

Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на своей странице в соцсети Х.
Он пояснил, что израильские власти допустили ошибку в расчётах относительно Ирана. Поэтому страна ещё даст понять, какой силой, способностями и инициативами она обладает.

В ночь на субботу, 26 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана. Атака, как заявлялась, была ответом на иранские удары по Израилю 1 октября. Позднее американский телеканал CBS News сообщил, что удары ЦАХАЛ ограничились военными целями и не распространились на нефтяные и ядерные объекты в Иране.

Читайте также:

Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки

Израиль пригрозил Ирану расплатой за будущие угрозы и вред

Пентагон назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля
#израиль
#иран
#атака
#нападение
#армия
#цахал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Степанов назвал учения НАТО в Финляндии подготовкой к войне
28 октября 2024, 09:44

Фото: istockphoto/RomanBabakin

Артиллерийские учения НАТО на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются очевидной подготовкой к войне с Россией. Об этом заявил военный эксперт Александр Степанов.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что учения Lightning Strike, являющиеся частью операции Dynamic Front 25, проводимой под эгидой США, пройдут на крупнейшем в Северной Европе полигоне Роваярви. Специалист подчеркнул, что этот полигон находится всего в 100 километрах от российской границы.

«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье», — указал Степанов.

В учениях примут участие около 3,6 тысячи военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. По словам эксперта, такое планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, включая наступательные системы, не может быть ничем иным, кроме как подготовкой к войне.

Читайте также:

Президент Финляндии заявил о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Немецкие истребители НАТО сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО
#сша
#учения
#полигон
#операции
#нато
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская журналистка Бабакова: Поляки препятствуют интеграции беженцев
28 октября 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Поляки практически не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество. Местные зачастую относятся к переселенцам с Украины враждебно и подозрительно.
Об этом рассказала украинская журналистка Алёна Бабакова в интервью порталу New Voice. Она пожаловалась, что поляки относятся к трудовым мигрантам и вынужденным переселенцам с подозрением. Они считаю всех приезжих только временными гостями, а желание беженцев остаться, влиться в общество, иметь своё мнение, свои мысли и возражения вызывают у местных жителей подозрение.

По словам журналистки, несмотря на то, что большое количество, например, украинок с детьми за два с половиной года уже полностью освоились и влились в местные общины, их всё равно воспринимают как гостей, которым следует «молчать либо уезжать». Если украинцы пытаются что-либо требовать за границей, это считается проявлением чёрной неблагодарности за всё, что «Польша для них сделала», заключила Бабакова.

Читайте также:

Дуда: система укреплений «Восточный щит» в Польше станет «Железным занавесом»

Украинские беженцы возвращаются на освобожденные российскими силами территории

Польша нарушила табу в отношении украинцев, пишет газета «Взгляд»
#общество
#мнение
#интервью
#польша
#украина
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SCMP: Путин одержал победу над Западом, не позволив изолировать Россию
28 октября 2024, 08:43

Фото: istockphoto/macky_ch

Беспрецедентное санкционное давление не смогло обрушить экономику России, как это произошло с Кубой и Венесуэлой. Президент Путин фактически одержал победу над Западом, сплотив вокруг себя сторонников новой финансовой системы и справедливого многополярного миропорядка.
Об этом пишут обозреватели китайской газеты The South China Morning Post. Всё пошло совсем не так, как рассчитывали в Вашингтоне, указывают авторы статьи. В публикации отмечается, что быстрая реструктуризация, переориентирование на импортозамещение и подъём экономики России не могут не потрясать. Американцы убеждали себя, что Россия — это колосс на глиняных ногах, однако всё произошло с точностью до наоборот.

Запад во главе с США просчитался в своих расчётах, хотя и не хочет до сих пор этого признавать. В доказательство тезиса о том, что Россию не удалось превратить в изгоя, авторы материала приводят недавно завершившийся саммит БРИКС в Казани, на который приехали делегации из 32 стран, включая Турцию — государство, входящее в НАТО. Кроме того, Россия совместные с Ираном и Оманом военно-морские учения в Индийском океане. Ни о какой изоляции страны на может быть и речи, а вот хвалёное единство Запада рушится на глазах, заключает автор статьи.

Читайте также:

Политолог Мирзаян назвал саммит БРИКС дипломатической победой Путина

Миршаймер: Саммит БРИКС продемонстрировал победу Путина на всех направлениях

Миршаймер: РФ легко уничтожает все западные вооружения на Украине
#сша
#россия
#саммит
#государство
#импортозамещение
#нато
#запад
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников