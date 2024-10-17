Китай ответил США: кто на самом деле поддерживает войну в Украине

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Китай отверг обвинения США в поддержке России в конфликте на Украине, заявив, что Китай, в отличие от Вашингтона, привержен содействию мирным переговорам.
Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Дипломат отметил, что Китай всегда подходил ответственно к военному экспорту, включая товары двойного назначения, такие как гражданские беспилотники, и строго контролирует их поставки. Он также подтвердил приверженность КНР к содействию мирным переговорам.
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«Соединенные Штаты выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — подчеркнул Лю Пэнъюй.
Дипломат отметил, что Китай всегда подходил ответственно к военному экспорту, включая товары двойного назначения, такие как гражданские беспилотники, и строго контролирует их поставки. Он также подтвердил приверженность КНР к содействию мирным переговорам.
«Мы отказываемся быть козлами отпущения и не будем расплачиваться за действия других. Китай твердо защищает свои законные права и интересы», — добавил представитель посольства, комментируя недавние заявления постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая обвинила Китай в поддержке России в украинском конфликте.
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Елена Перлова