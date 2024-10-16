В США заявили, что Китай положил большой палец на чашу весов по Украине

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Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, поскольку якобы поддерживает Россию. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, слова которой приводит агентство Reuters.
Она заявила, что Пекин якобы решил поддержать Москву в украинском конфликте. А также страна, по её словам, поставляет товары двойного назначения. При этом она не смогла подкрепить свои слова конкретными доказательствами.
Ранее Смит заявила, что Украина не должна спорить о сроках принятия в НАТО. Властям нужно довольствоваться слова о намерении принять Киев в альянс в будущем. Она также добавила, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени, поскольку уже сейчас большая часть стран-участниц блока согласна с таким намерением.
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Анастасия Чинкова