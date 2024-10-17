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Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, несмотря на утверждения Пекина о нейтральной позиции.
«КНР всеми силами пытается убедить мир, что сохраняет нейтралитет в контексте войны на Украине. Однако в действительности Китай занял сторону и решил поддержать Россию», — сказала Смит на онлайн-брифинге.По словам Смит, Китай оказывает поддержку России, предоставляя ей продукцию двойного назначения, что способствует продолжению конфликта и усиливает позиции Москвы на международной арене.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по». Захарова подчеркнула, что за последние пять лет, с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году, Украина была разрушена, погибли тысячи людей, а политика Зеленского остается неизменной.
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Елена Перлова