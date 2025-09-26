Китай ответил Западу на попытку переложить вину за конфликт на Украине
Китай отверг призыв западных стран оказать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Чиновник отметил, что проблема не решится, если перекладывать ответственность на Пекин. По его словам, страна не является стороной конфликта, но придерживается объективной позиции и содействует переговорам.
Кроме того, политик считает, что основа кризиса лежит в накопившихся противоречиях в сфере безопасности в европейских странах. Их следует решать путем диалога с учетом интересов всех сторон.
Дипломат также выразил поддержку более активной роли Европы в политическом урегулировании.
Читайте также: