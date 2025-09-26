Китай ответил Западу на попытку переложить вину за конфликт на Украине

26 сентября 2025, 16:35

МИД КНР: перекладывание ответственности на Китай не решит конфликт на Украине

Фото: iStock/Fotonen

Китай отверг призыв западных стран оказать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.