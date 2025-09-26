Дональд Трамп ввел пошлину 100% на импортные лекарства с 1 октября
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 2025 года стопроцентных пошлин на импорт брендированных и запатентованных фармацевтических препаратов. Мера призвана стимулировать международные компании строить производственные мощности на территории Соединенных Штатов.
Новые тарифы не будут применяться к тем производителям, которые уже начали строительство своих заводов в Америке. Как уточнил американский лидер в своем посте в социальной сети Truth Social, статус «строящегося» будет присваиваться объектам на этапе «подготовки котлована» или «находящимся в стадии возведения».
Параллельно администрация Трампа вводит пошлины на другие категории товаров: 25% на тяжелые грузовики, 50% на кухонные шкафы и мебель для ванных комнат, а также 30% на мягкую мебель.
Эти меры, по заявлению президента, приняты для защиты национальных производителей от недобросовестной внешней конкуренции и в интересах национальной безопасности.
