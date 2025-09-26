Дональд Трамп ввел пошлину 100% на импортные лекарства с 1 октября

26 сентября 2025, 06:27

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 2025 года стопроцентных пошлин на импорт брендированных и запатентованных фармацевтических препаратов. Мера призвана стимулировать международные компании строить производственные мощности на территории Соединенных Штатов.