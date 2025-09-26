Песков: Зеленский хочет выглядеть «воякой» в глазах европейских «кормильцев»
Владимир Зеленский хочет выглядеть «хорошим и удачливым воякой» в глазах европейских союзников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывания Зеленского с угрозами в адрес Москвы. Его слова приводит ТАСС.
«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев <…> убедить в том, что он хороший и удачливый вояка», — сказал представитель Кремля.Он также отметил, что «кормильцами» Киева теперь должны стать страны Европы. По его мнению, заявления украинских властей свидетельствуют о намерении продолжать конфликт.
