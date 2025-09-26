Песков: Зеленский хочет выглядеть «воякой» в глазах европейских «кормильцев»

26 сентября 2025, 16:22

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский хочет выглядеть «хорошим и удачливым воякой» в глазах европейских союзников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Так он прокомментировал высказывания Зеленского с угрозами в адрес Москвы. Его слова приводит ТАСС.

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев <…> убедить в том, что он хороший и удачливый вояка», — сказал представитель Кремля.