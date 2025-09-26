Песков: Турция продолжит выгодную торговлю с Россией, несмотря на США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Турция должна прекратить покупать российский газ. Он заявил, что Анкара не откажется от выгодной для нее торговли с Москвой определенными видами товаров.
По его словам, сотрудничество с Турцией продолжается, так как это суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения о том, где приобретать энергоресурсы.
«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность. <…> И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», — заключил представитель Кремля.Ранее Трамп публично поручил постоянному представителю США при НАТО Мэтту Уитакеру обеспечить давление на европейские страны для полного прекращения закупок российской нефти.