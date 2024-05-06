Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина

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Китай поддержит мирную конференцию, которую признает и Россия, и Украина. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Китайский лидер подчеркнул, что конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, что показывает исторический опыт. Китайские власти призывают возобновить диалог и обещают поддержать проведение мирной конференции, которую признают обе стороны и которая пойдёт в условиях равноправия.
Си Цзиньин подчеркнул, что выступает против использования конфликта для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.
Ранее председатель КНР призвал Евросоюз провести совместную работу над проработкой условий переговоров по Украине.
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Си Цзиньин подчеркнул, что выступает против использования конфликта для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.
Ранее председатель КНР призвал Евросоюз провести совместную работу над проработкой условий переговоров по Украине.
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Анастасия Чинкова