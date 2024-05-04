Стала известна дата визита Путина в Китай

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай 15–16 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Ожидается, что во время этой поездки Владимир Путин сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем.
Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь». В конце апреля этого года он подтвердил свои планы на майскую поездку, но конкретные даты тогда не назывались. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точная дата визита будет объявлена позднее.
Агентство отмечает, что визит Путина в Китай состоится после его инаугурации 7 мая и поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, запланированной с 5 по 10 мая. В ходе этого тура Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Предполагается, что во время визита Путина в Китай может быть поднят вопрос о необходимости увеличения торговых объемов между двумя странами, которые в марте сократились на 16%.
Читайте также:
Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании
В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте
«Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин
Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь». В конце апреля этого года он подтвердил свои планы на майскую поездку, но конкретные даты тогда не назывались. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точная дата визита будет объявлена позднее.
Агентство отмечает, что визит Путина в Китай состоится после его инаугурации 7 мая и поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, запланированной с 5 по 10 мая. В ходе этого тура Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Предполагается, что во время визита Путина в Китай может быть поднят вопрос о необходимости увеличения торговых объемов между двумя странами, которые в марте сократились на 16%.
Читайте также:
Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании
В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте
«Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин
Артем Кузьмин