В МИД КНР озвучили основные цели Китая и России

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Россия и Китай продолжат уделять внимание благополучию обоих народов. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дальнейшими и основными целями Москвы и Пекина он назвал стремление к благополучию народов стран, всеобъемлющую экономическую глобализацию, совместное противодействие односторонним решениям и протекционизму.
Также он подчеркнул, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений, Россия и Китай прошли нелёгкий путь, а сотрудничество между странами стало более зрелым, устойчивым и содержательным.
Переговоры двух глав внешнеполитических ведомств состоялись во вторник, 9 апреля. В ходе этой встречи министры должны были обсудить сотрудничество России и Китая, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС и G20, ситуации на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Также он подчеркнул, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений, Россия и Китай прошли нелёгкий путь, а сотрудничество между странами стало более зрелым, устойчивым и содержательным.
Переговоры двух глав внешнеполитических ведомств состоялись во вторник, 9 апреля. В ходе этой встречи министры должны были обсудить сотрудничество России и Китая, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС и G20, ситуации на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Анастасия Чинкова