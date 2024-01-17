В Херсонской области российские десантники водрузили флаг РФ в центре Крынок

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Российские военные водрузили российский флаг в центре населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом пишет военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале. Флаг установили бойцы 2-й роты 810-го десантно-штурмового батальона. Других подробностей не приводится. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не последовало.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.
Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.
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Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.
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Мария Фирсова