«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.

Президент РФ Владимир Путин предложил признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как регионы России, а также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Срок полномочий Зеленского истек.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.



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