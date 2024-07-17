Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня

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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и их нераспространением. Причиной стала продажа американцами оружия Тайваню.
Об этом на брифинге в среду, 17 июля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. По его словам, американская сторона игнорировала решительные протесты и неоднократные протесты со стороны Китая и продолжала продавать оружие Тайваню, а также предпринимала действия, наносящие ущерб коренным интересам Китая и подрывающие принципы двустороннего политического взаимного доверия.
В связи с этим, продолжил спикер китайского МИД, власти КНР приняли решение приостановить новый раунд консультаций с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению. Линь Цзянь подчеркнул, что ответственность за данную ситуацию целиком и полностью лежит на американской стороне.
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Александр Бойцов